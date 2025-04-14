Украинец Алексей Середа получил бронзовую награду на втором этапе Кубка мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

19-летний Середа набрал за свое выступление 490.80 баллов, что позволило ему подняться на третью ступеньку пьедестала. Первые два места достались представителям Китая – Цзилун Ченгу и Цзифен Чжу.

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Отметим, что украинец лишь на 0,05 балла опередил австралийца Кессиела Руссо, который занял четвертую строчку. Эта бронзовая награда стала первой для Алексея с чемпионата мира-2024. Добавим, что бронзовая награда Середы стала первой для Украины в сезоне Кубка мира по прыжкам в воду. В квалификации к соревнованиям участвовал еще один украинец, Марк Гриценко, но он занял 17-е место и не смог выйти в финал соревнований.

Отметим, что следующим стартом для нашей команды станет суперфинал Кубка мира, который будет проходить со 2 по 4 мая в Пекине.

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