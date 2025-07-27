Украинский стрелок Николай Мильчев получил медаль чемпионата Европы по стендовой стрельбе, который проходит во французском Шатори.

57-летний Мильчев выиграл бронзовую награду европейского первенства, выбив 46 очков, сообщает официальный сайт ISSF (Международная федерация стрелкового спорта – прим.).

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Победителем стал британец Бен Ллевеллин, который набрал 56 очков, а вторым стал итальянец Таммаро Кассандро (55 очков).

Напомним, что Мильчев является обладателем Олимпийского золота в 2000 году, установив тогда абсолютный рекорд – 150 очков из 150 возможных. Добавим, что чемпионат Европы продлится до 7 августа.

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