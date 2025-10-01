Украинский бегун Игорь Цветов добыл уже пятую медаль для Украины на чемпионате мира-2025 по параатлетике.

В третий соревновательный день чемпионата мира-2025 по легкой параатлетике сборная Украины завоевала еще одну награду – бронзовую медаль получил бегун из Николаева Игорь Цветов.

Атлет принял участие в финале на 200-метровке в классе T35 (в этом классе соревнуются спортсмены с нарушениями координации – прим.) – дисциплине, в которой является действующим паралимпийским чемпионом. Для Цветова это был первый международный старт со времен Паралимпиады-2024.

Цветов завоевал бронзу, преодолев дистанцию за 23.64 секунды. Украинца опередили двое "нейтральных" атлетов: россияне Давид Джатиев (23.01 с) и Дмитрий Сафронов (23.13 с). К слову, еще один украинец, Иван Тетюхин, в этом же забеге стал шестым с личным рекордом – 23.95 с.

По итогам четырех дней чемпионата мира-2025 украинские параатлеты имеют в активе пять наград: две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Сейчас сборная находится на промежуточном 13-м месте в медальном зачете. Возглавляет же его Бразилия, которая получила уже 27 наград, в том числе семь золотых.

