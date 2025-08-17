Вячеслав Белинский стал чемпионом турнира ITF M15 в Бельско-Бяла. Результат решающей встречи и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ITF М15, Бельско-Бяла (Польша), грунт, финал

Вячеслав Белинский (Украина, АТР № 436) – Петер Файта (Венгрия, АТР № 518) – 6:2, 6:1

Два украинца упустили возможность разыграть теннисный трофей в Польше – Орлов потерпел в полуфинале невероятное поражение

Белинский, имея первый номер посева, в финале встретился с представителем Венгрии Петером Файтом, у которого был второй номер посева. Борьбы в решающем матче за трофей не получилось – Вячеслав имел большое преимущество над соперником и одержал уверенную победу в двух сетах.

Финальная встреча длилась 72 минуты. Белинский отдал Файту только три гейма, трижды подал навылет, сделал пять брейков и ни разу не отдал венгру свою подачу.

Для 21-летнего Вячеслава Белинского это был 14-й финал на турнирах ITF в одиночном разряде (шестой – в 2025 году), он выиграл девятый титул (четвертый – в этом сезоне).

Победа принесла украинцу 2160 долларов призовых и 15 рейтинговых очков.

