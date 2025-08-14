Украинский каратист Ризван Талибов рассказал, что сломал руку во время финального поединка Всемирных игр в Чэнду (КНР).

"Ну, что сказать? Там нет какой-то прямо драматической истории. Это просто в финале, в последних 30 секунд... Может, оно случилось и раньше. Я не заметил.

Украинец Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 по каратэ

Просто в какой-то момент я увидел, что рука поломана, так посмотрел (это видно на видео с финального поединка, когда я смотрю на руку и опускаю ее) и продолжаю дальше драться", – приводит слова Талибова Украинская федерация каратэ.

Напомним, в финале весовой категории свыше 84 кг Ризван победил чемпиона Всемирных игр-2022 Анджело Квесича (Хорватия). 27-летний украинец впервые в карьере получил награду на этих соревнованиях.

