Украинец выиграл бронзу на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике
Богдан Супрун стал призером в упражнениях на кольцах.
Украинский гимнаст Богдан Супрун завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в городе Сомбатхей (Венгрия), сообщает НОК Украины.
Супрун за свое выступление на кольцах получил от судей 13,400 балла. Золото в этом упражнении выиграл представитель Турции Айберк Косак Мехмет (13,900). Серебро у аргентинца Даниэля Виллафане (13,600).
Еще один украинец Владислав Грико завершил соревнования на седьмом месте.
В первый день соревнований Супрун стал пятым в вольных упражнениях (12,850 балла). Также пятый результат показал Грико на коне (13,500 балла).
