Богдан Супрун стал призером в упражнениях на кольцах.

Украинский гимнаст Богдан Супрун завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в городе Сомбатхей (Венгрия), сообщает НОК Украины.

Определен состав сборной Украины на ЧМ по спортивной гимнастике – Верняева нет, у женщин есть замена

Супрун за свое выступление на кольцах получил от судей 13,400 балла. Золото в этом упражнении выиграл представитель Турции Айберк Косак Мехмет (13,900). Серебро у аргентинца Даниэля Виллафане (13,600).

Еще один украинец Владислав Грико завершил соревнования на седьмом месте.

В первый день соревнований Супрун стал пятым в вольных упражнениях (12,850 балла). Также пятый результат показал Грико на коне (13,500 балла).

"Давали квартиры, машины": тренера и звезду сборной Украины по гимнастике переманивали другие страны