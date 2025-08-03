Бондарев провел блестящую квалификацию в пятницу, 1 августа, получив свой первый поул на третью гонку. Заезд начался для украинского гонщика неудачно – он со старта уступил напарнику по команде Кину Накамура-Берту.

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Японец опередил Бондарева в середине первого круга. Почти всю гонку Александр держался вторым, но после неудачной попытки атаки, которой едва не воспользовался соперник, не один желтый флаг и даже выезд машины безопасности, Бондарев все же сумел выскочить на первое место.

За 3 минуты до конца гонки украинец воспользовался слип-стримом и сумел не только сравниться с Накамура-Бертой, но и обогнать его. После этого Бондарев не оставил шансов соперникам даже на атаку и удержал победу.

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