Назар Парницкий золотыми буквами вписал свое имя в историю украинских мотогонок.

ЧМ-2025 по спидвею SGP2 2025, финальный этап, Вейенс (Дания)

Итоговая классификация:

1. Назар Парницкий (Украина) – 52 очка

2. Виктор Пшиемски (Польша) – 42

3. Миккель Андерсен (Дания) – 36

В датском Вейенсе состоялся третий, финальный этап молодежного чемпионата мира SGP2. Победителем в нем стал украинский гонщик Назар Парницкий. 19-летний спортсмен выиграл все пять своих заездов основной сетки из пяти.

После завершения 20-го заезда, победителем в котором тоже стал Парницкий, пошел ливень и дирекция гонки отменила полуфиналы и финал, а украинца было признано победителем финального этапа SGP2 2025.

Поляк Виктор Пшиемски стал вторым на соревнованиях, а датчанин Миккель Андерсен получил бронзу. Интересно, что Назар нарушил доминирование Польши в SGP2, которое длилось с сезона 2021 года.

Стоит отметить, что Парницкий стал первым в истории украинским чемпионом мира по спидвею в индивидуальной категории. В 1986 году лучшим юниором мира был Игорь Марко, но он тогда представлял СССР.

Через неделю, 19 сентября, Парницкий выступит в гранд-финале чемпионата Европы по спидвею, где также сохраняет шансы на чемпионский титул.