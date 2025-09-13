Украинец Ярослав Ткач стал автором нового рекорда Европы в скалолазании на скорость. Исторически быстрое время он показал в квалификации этапа Кубка мира в Гуйяне (Китай), сообщает НОК Украины.

Ткач на дорожке A показал невероятное время 4,936 секунды. На дорожке В Ярослав был чрезвычайно близким к тому, чтобы превзойти собственный рекорд, но ему не хватило 0,01 секунды – 4,946.

Автором предыдущего рекорда Европы владел итальянец Маттео Цурлони. Он его установил на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Напомним, что Ярослав Ткач летом этого года выиграл золотую медаль Кубка Европы по скалолазанию.

