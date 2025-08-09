Украинец Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 по каратэ
Каратист Ризван Талибов завоевал золотую медаль на Всемирных играх.
В финале Всемирных игр украинский каратист Ризван Талибов одолел хорвата Анджело Квешича (4:0). Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
Талибов получил для Украины второе золото и четвертую медаль на Играх в китайском Чэнду. Это также вторая награда наших каратистов на этих соревнованиях. Накануне Анжелика Терлюга получила серебряную медаль.
Для 27-летнего Ризвана Талибова это золото стало первой медалью в карьере на Всемирных играх.
