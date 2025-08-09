В финале Всемирных игр украинский каратист Ризван Талибов одолел хорвата Анджело Квешича (4:0). Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Тренер Терлюги рассказал, как удалось удовлетворить протест относительно полуфинала Всемирных игр – помогли друзья из Канады

Талибов получил для Украины второе золото и четвертую медаль на Играх в китайском Чэнду. Это также вторая награда наших каратистов на этих соревнованиях. Накануне Анжелика Терлюга получила серебряную медаль.

Для 27-летнего Ризвана Талибова это золото стало первой медалью в карьере на Всемирных играх.

Терлюга прокомментировала свое выступление на Всемирных играх-2025: "Не ожидала, что смогу добраться до финала"