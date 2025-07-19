Украинец стал рекордсменом по сумо в Японии – ему удалось завоевать самую престижную награду на 12 турнире
Украинский сумоист Даниил "Аонишики" Явгустишин получил первую звезду "кинбоши", одолев обладателя самого высокого титула в сумо.
Даниил Явгустишин победил действующего йокодзуну (высший титул в сумо) Хошьорю и получил свою первую звезду "кинбоши", сообщает Facebook-страница Посольства Японии в Украине.
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Отмечается, что украинец установил новый рекорд – для победы над действующим йокодзуной ему понадобилось 12 турниров с момента дебюта. Это является самым быстрым достижением среди иностранных борцов – предыдущее достижение в 14 турниров до получения первой звезды "кинбоши" принадлежало "Конишики" (псевдоним сумоиста – прим.).
"Я просто рад, что победил. Отныне я просто буду делать все возможное каждый день и концентрироваться на любом сопернике", – лаконично прокомментировал свой триумф Явгустишин, выступающий под псевдонимом Аонишики.
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