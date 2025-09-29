Украинский фехтовальщик-саблист Андрей Ягодка стал серебряным призером турнира серии Satellite FIE Memorial Ignace Corteyn, который состоялся в Генте (Бельгия), сообщает Минмолодежьспорта Украины.

37-летний одессит выиграл все бои на групповой стадии. Затем он в плей-офф в 1/32 финала победил итальянца Давиде Маннуччи со счетом 8:2, а в 1/16 финала одолел Эрика Симона Зеефельда из Германии (15:9). Далее Ягодка в 1/8 финала победил Керема Чаглаяна из Турции (15:4), в четвертьфинале – француза Мартина Тома (15:13), а в полуфинале одолел еще одного представителя Германии Леона Кузмина (15:11).

В финале Ягодку ждал Муса Аймуратов из Узбекистана. Поединок получился конкурентным и равным – с перевесом в три очка победил узбекистанский саблист (12:15).

