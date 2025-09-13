Украинец стал победителем шоу The Ultimate Fighter 33 от UFC – разбив соперника нокаутом (ВИДЕО)
Даниил Донченко провел бой на пути к промоушену Даны Уайта и выиграл.
Украинский боец Даниил Донченко (11-2) в американском Сан-Антонио на турнире по смешанным единоборствам UFC Noche провел поединок с бразильцем Родриго Сезинандо (8–1) и одержал победу в первом раунде.
Бой, который состоялся в полусреднем весе, Донченко выиграл нокаутом. Победа позволила украинцу стать победителем шоу The Ultimate Fighter 33 от UFC.
The Ultimate Fighter – соревнование в формате реалити-шоу. На UFC Noche состоялся финал 33-го сезона, победителем которого и стал Донченко.
Победа в The Ultimate Fighter должна принести Даниилу Донченко контракт с UFC, но окончательное слово остается за промоушеном и лично его президентом Даной Уайтом.
