Даниил Донченко провел бой на пути к промоушену Даны Уайта и выиграл.

Украинский боец Даниил Донченко (11-2) в американском Сан-Антонио на турнире по смешанным единоборствам UFC Noche провел поединок с бразильцем Родриго Сезинандо (8–1) и одержал победу в первом раунде.

Украинец жестко нокаутировал соперника и вышел в финал супертурнира UFC – ВИДЕО

Бой, который состоялся в полусреднем весе, Донченко выиграл нокаутом. Победа позволила украинцу стать победителем шоу The Ultimate Fighter 33 от UFC.

The Ultimate Fighter – соревнование в формате реалити-шоу. На UFC Noche состоялся финал 33-го сезона, победителем которого и стал Донченко.

Победа в The Ultimate Fighter должна принести Даниилу Донченко контракт с UFC, но окончательное слово остается за промоушеном и лично его президентом Даной Уайтом.

