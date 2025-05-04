Украинец попал в главный кард UFC on ESPN 67, который состоялся в ночь на 4 мая в Де-Мойне, США. Против Сидея вышел американец Камерон Смозермен (12-5).

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Полный бой в легчайшем весе завершился победой Сергея. Один судья отдал украинцу все 3 раунда, а двое все же засчитали третий Смозермену. Главным преимуществом Сидея стала борьба – он выполнил 5 тейкдаунов, выходил на болевой, но полноценно замкнуть его не удалось.

Для 28-летнего украинца это был третий бой в UFC. В дебюте он уступил раздельным решением Рамону Таверасу, а в ноябре прошлого года победил Гаретта Армфилда.