Украинец Никита Шеремет стал чемпионом мира по плаванию среди юниоров на дистанции 50 метров вольным стилем.

Юниорский чемпионат мира по плаванию

50 метров вольным стилем. Мужчины. Финал

1. Никита Шеремет (Украина) – 21,99 с

2. Джейкоб Миллс (Великобритания) - 22,02

3. Карлос Д'Амброссио (Италия) - 22,16

Украина получила первую награду на юниорском чемпионате мира по плаванию, который проходит в румынском Отопене. Золотым медалистом стал 18-летний Никита Шеремет, который торжествовал в финале на дистанции 50 метров вольным стилем.

Украинец преодолел дистанцию за 21,99 секунды и опередил своих главных конкурентов – британца Джейкоба Миллса, который отстал лишь на 0,03 с, и итальянца Карлоса Д'Амброссио, показавшего время на 0,15 с хуже.

Для Шеремета эта награда стала первой личной медалью на международном уровне и исторической для Украины – это дебютное золото нашей команды на юниорских чемпионатах мира по плаванию.

Накануне финала украинский спортсмен поразил в полуфинале, когда сумел повторить юниорский мировой рекорд – 21,75 секунды. Хотя в решающем заплыве ему не удалось улучшить это достижение, результат позволил уверенно завоевать чемпионское звание.

