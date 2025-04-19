ITF M15, мужчины, Анталия, грунт. Полуфинал.

Алексей Крутых (Украина ATP №475) – Райан Нейбур (Нидерланды ATP №395) – 2:0 (6:2, 6:0)

Свитолина уверенно разбила 73-ю ракетку мира – украинка пробилась в первый за 16 месяцев полуфинал турнира WTA

Крутых уступал 80 позиций в рейтинге, однако без проблем разбил нидерландца. Если в первом сете 25-летний украинец еще отдал два гейма, то второй завершил "насухо".

В завтрашнем финале Крутых сойдется со словаком Алексом Молчаном (ATP №644). Алексей имеет дополнительную мотивацию – отомстить за двух земляков. На предыдущих стадиях Молчан выбил украинцев Эрика Ваншельбойма (2:1 в 1/8 финала) и Вячеслава Белинского (2:0 в другом полуфинале).