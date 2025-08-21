Никита Шеремет показал историческое время в полуфинале юниорского чемпионата мира.

Юниорский ЧМ-2025 по плаванию, 50 метров вольным стилем, мужчины, полуфинал

1. Никита Шеремет (Украина) – 21,75 с

2. Карлос Д'Амброзио (Италия) – 22,10 с

3. Роман Жидков – 22,13 с

Украинский пловец Никита Шеремет стал победителем одного из полуфинальных заплывов на 50-метровке вольным стилем. Его время стало точной копией действующего мирового рекорда, автором которого с ЧМ-2017 является американец Майкл Эндрю.

Ко всему прочему, Шеремет в квалификации установил новый рекорд Украины, показав результат 21,82 секунды. Это время оказалось лучше на 0,15 секунды предыдущего юниорского достижения Украины, которое с января 2020 года принадлежало Владиславу Бухову. В полуфинале соревнований Никита обновил уже собственный национальный рекорд.

