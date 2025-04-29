Только что завершилась только стадия 1/8 финала, а нынешний розыгрыш уже установил рекорд по количеству сенчури (серия на 100+ очков за один подход к столу) на одном ЧМ. Учитываются квалификация и основная стадия.

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Историческую 226-ю сотню оформил китаец Си Цзяхуэй в матче против Бена Вулластона. Предыдущий рекорд держался с 2023 года, когда участники Крусибла набили 225 сенчури. Впереди еще семь матчей, поэтому показатель явно будет улучшен.

В квалификации больше всех сенчури имел другой китаец Чжао Синьтун (12), а на основной стадии пока лидирует англичанин Джадд Трамп (7). К рекорду приобщился и украинец Юлиан Бойко, который вылетел в полуфинале квалификации, но успел выполнить 2 сотни.