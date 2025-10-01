Украинский боксер Арнольд Хегай (23–2–1, 14 КО) получил право на титульный поединок против чемпиона мира в полулегком весе (до 57,2 кг) Рафаэля Эспиносы (27–0, 23 KO), сообщил журнал The Ring со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.

Временный чемпион мира заявил о желании подраться с Усиком

31-летний Эспиноса согласился на бой с украинским боксером. Он состоится 15 ноября в Мексике – на родине действующего чемпиона.

Рафаэль Эспиноса в 2025 году провел один поединок – в мае он выиграл нокаутом в седьмом раунде у американца Эдварда Васкеса.

Бой с мексиканцем станет для Арнольда Хегая первым титульным в карьере. В этом году украинец дрался уже дважды: в марте уступил американцу Джоету Гонсалесу раздельным решением судей, но в сентябре закрыл неудачу победой над опытным венесуэльцем Либорио Солисом (UD 8).

Rafael Espinoza is slated to defend his WBO featherweight world title vs Arnold Khegai on November 15th in Mexico, sources tell The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/4yCTlarFcU — Ring Magazine (@ringmagazine) September 30, 2025

Льюис нашел соперника, который имеет наилучшие шансы в бою против Усика: "Его специально отодвигают в сторону"