Украинец получил шанс стать чемпионом мира по боксу – бой состоится в Мексике
Арнольд Хегай попытается выиграть у обладателя титула WBO Рафаэля Эспиноси.
Украинский боксер Арнольд Хегай (23–2–1, 14 КО) получил право на титульный поединок против чемпиона мира в полулегком весе (до 57,2 кг) Рафаэля Эспиносы (27–0, 23 KO), сообщил журнал The Ring со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.
31-летний Эспиноса согласился на бой с украинским боксером. Он состоится 15 ноября в Мексике – на родине действующего чемпиона.
Рафаэль Эспиноса в 2025 году провел один поединок – в мае он выиграл нокаутом в седьмом раунде у американца Эдварда Васкеса.
Бой с мексиканцем станет для Арнольда Хегая первым титульным в карьере. В этом году украинец дрался уже дважды: в марте уступил американцу Джоету Гонсалесу раздельным решением судей, но в сентябре закрыл неудачу победой над опытным венесуэльцем Либорио Солисом (UD 8).
