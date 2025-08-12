Украинский легкоатлет Дмитрий Никитин не остался без награды.

Сегодня, 12 августа, состоялось соревнование по прыжкам в высоту на этапе Континентального тура в венгерском Будапеште.

Дмитрий Никитин финишировал в зачете с третьим результатом 2,24 м и выиграл бронзу. Среди соперников украинца были действующий серебряный призер Евро в помещении Ян Штефела, серебряный призер Олимпийских игр в Париже-2024 Шелби Макьюэн и чемпион мира-2007 Дональд Томас.

Золото забрал себе японец Наото Хашегава, а серебро поедет в Америку, поскольку Шелби Макьюэн опередил Никитина.

Наото Хашегава (Япония) – 2.27 м

Шелби Макьюэн (США) – 2.24 м

Дмитрий Никитин (Украина) – 2.24 м

