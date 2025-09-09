В Польше завершился престижный полумарафон, в котором победу одержал украинец Николай Мевша. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Украинец не только побил свой собственный рекорд, но и установил лучший результат трассы – 1:02.51.

"Честно скажу: планировал бежать около 1:03:20 в сотрудничестве с венгерским коллегой. Начали ровно по 2:58/км, но уже с пятого километра остался сам в борьбе за рекорд - и фактически боролся с самим собой", – написал Мевша.

Вторым после украинца стал Левенте Шемереи из Венгрии (1:04:37), а третьим полумарафон завершил поляк Камиль Карбовяк (1:06:53).

