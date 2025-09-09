Украинский снукерист Юлиан Бойко на традиционном благотворительном турнире Pink Ribbon 2025 с участием профессиональных игроков и любителей, проходящем в английском Уолсолле, стал автором громкой сенсации. Он в 1/8 финала выиграл у 49-летнего англичанина Стюарта Бингема (4:3), который является чемпионом мира 2015 года и победителем шести рейтинговых турниров.

Бойко до поединка с Бингемом в первом раунде победил Эдварда Джонса из Англии (4:2), а в 1/16 финала одолел еще одного представителя Англии Стивена Халлворта со счетом 4:1.

К сожалению, в четвертьфинале Юлиан Бойко завершил свои выступления на Pink Ribbon 2025. Он уступил со счетом 2:4 37-летнему валлийцу Даниэлу Уэллсу.

