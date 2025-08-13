Боксер Даниил Лозан победил Санатали Толтаева в матче 1/4 финала Гран-при WBC в Эр-Рияде.

Украинский боец Даниил Лозан (15-0, 9 KO) одолел в бою представителя Казахстана Санатали Толтаева (4-1, 2 KO).

Бой за выход в полуфинал Гран-при WBC выдался невероятно зрелищным. В пятом раунде Лозан получил болезненное рассечение на лбу из-за неприятного столкновения головами. Бой пришлось остановить, чтобы врачи остановили кровь. После возобновления поединка Лозан довел дело до победы благодаря решению судей.

Уже после боя Лозан эмоционально обратился к украинским военным.

"Передаю привет всем военнослужащим. Спасибо вам. Я готов костьми лечь, чтобы хоть чем-то вам помочь на мирной земле. Слава Украине!" – заявил 22-летний боксер в Instagram.

