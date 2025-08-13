Даниил Лозан не сможет в ближайшее время ни боксировать, ни тренироваться.

Украинский боксер первого полусреднего веса Даниил Лозан (15-0, 9 KO) в 1/4 финала Гран-при WBC в Эр-Рияде выиграл у Санатали Толтаева (4-1, 2 KO) из Казахстана. Победил украинец с глубоким рассечением на лбу.

Украинец Лозан с рассечением героически победил в бою на Гран-при WBC – боксер посвятил победу ВСУ

Из-за рассечения Лозан получил отстранение на 30 дней, о чем сообщает Tribuna.com.

Даниил Лозан свою встречу 1/2 финала соревнований проведет не ранее, чем через два месяца. Так что, украинец будет иметь время для полноценного восстановления и подготовки к следующему поединку.

