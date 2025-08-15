Даниил Лозан победил Санатали Толтаева из Казахстана несмотря на сильное рассечение на лбу.

Украинский боксер первого полусреднего веса Даниил Лозан (15-0, 9 KO) в 1/4 финала Гран-при WBC, который проходит в Эр-Рияде, выиграл у представителя Казахстана Санатали Толтаева (4-1, 2 KO). Украинец победил, имея глубокое рассечение на лбу.

Украинец Лозан с рассечением героически победил в бою на Гран-при WBC – боксер посвятил победу ВСУ

Согласно обновленным данным, Лозан в рейтинге первого полусреднего веса Всемирного боксерского совета (WBC) занимает 37-е место. Даниил поднялся на две позиции.

Как известно, Лозан после победы над Толтаевым получил отстранение от бокса – он не может ни тренироваться, ни боксировать.

Украинец после кровавой победы на Гран-при WBC получил отстранение от бокса