Юрий Ковальчук стал чемпионом Европы по пятиборью, победив в финале турнира в Испании.

В Мадриде состоялся финал чемпионата Европы-2025 по современному пятиборью. Победу на турнире одержал украинец Юрий Ковальчук, сообщает Министерство молодежи и спорта.

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Современное пятиборье объединяет такие дисциплины как стрельба, фехтование, конный спорт, плавание и бег. В финале Ковальчук набрал 1588 баллов, опередив представителей Венгрии и Франции.

Это первая в истории Украины победа на континентальном первенстве по новым правилам современного пятиборья.

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