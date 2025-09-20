Украинец Александр Грушин выступит в утешительной схватке на чемпионате мира-2025 в греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг.

Предатель Украины Новиков не поедет на чемпионат мира по греко-римской борьбе – все из-за тренера из РФ

Грушин в квалификации выиграл у болгарина Николая Вичева (8:0), но в 1/8 финала проиграл чемпиону мира U-20 Айтжану Халмаханову (1:5). Обидчик Александра затем вышел в финал, а Грушин благодаря этому получил путевку в утешительные схватки ЧМ-2025. Там украинца ждет серебряный призер ЧМ-2024 Ержент Жарлыкассин. Победа позволит Грушину продолжить борьбу за итоговые 3-5 места.

Схватка Грушина с Жарлыкассином запланирована на воскресенье, 21 сентября, начало в 18:46 по киевскому времени.

В субботу, 20 сентября, на ЧМ-2025 также выступали украинцы Ярослав Фильчаков (вес до 87 кг) и Максим Евтушенко (до 67 кг).

Фильчаков сначала одолел Эриона Рамляка (8:0) из Австралии и нидерландца Марселя Стеркенбурга (4:3), однако в четвертьфинале проиграл чемпиону Европы Давиду Лошонке (2:6) и завершил выступления. Евтушенко уже в 1/16 финала потерпел поражение 0:10 от кубинца Луиса Орты Санчеса и также вылетел из соревнований.

Призер Олимпиад Насибов отреагировал на стрельбу, в которой погиб азербайджанец: "Не делайте выводов" (ВИДЕО)