Украинский боксер Павел Ильюша продолжает свое победное шествие на ЧМ в Ливерпуле.

После победы над Мохаммедом Нурани из Ирана Павел Иллюша продолжил свои успешные выступления на чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing сражением против третьего номера мирового рейтинга Сабирджана Аккаликова.

Непобедимый украинец эпическим нокаутом победил соперника в первом раунде – видео

Украинец в весовой категории до 75 кг победил представителя Казахстана благодаря раздельному решению судей (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 28:29).

Далее Ильюшу ожидает четвертьфинальный поединок. Финал турнира состоится 14 сентября.

