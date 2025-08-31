City Biathlon-2025. Парабиатлон. Синглмикст.

Линн Казмайер (Германия) / Серафим Драгун (Украина) – 33:54.8

Иоганна Рекенвальд (Германия) / Марко Майер (Германия) – +11.3

Леони Мария Вальтер (Германия) / Стефан Эггер-Ридмюллер (Австрия) – +45.0

Наталья Ткаченко (Украина) / Григорий Вовчинский (Украина) – +3:29.2

Украинский парабиатлонист Серафим Драгун в тандеме с немкой Линн Казмайер праздновал победу в синглмиксте престижной шоу-гонки City Biathlon-2025, состоявшейся 31 августа в Дрездене.

Дуэт Драгуна и Казмайер (гайд – Флориан Бауман) ошибся шесть раз на стрельбище, однако удержал преимущество и завершил дистанцию с результатом 33 минуты 54 секунды. Их отрыв от ближайших соперников составил 11 секунд.

Вторыми финишировали представители Германии Иоганна Рекенвальд (гайд – Эмили Роуз Вайс) и Марко Майер, которые имели семь промахов. Третье место занял дуэт Леони Марии Вальтер из Германии (гайд – Кристиан Красман) и австрийца Стефана Эггера-Ридмюллера.

Еще один украинский тандем в составе Натальи Ткаченко (гайд – Анастасия Шабалдина) и Григория Вовчинского не сумел навязать борьбу соперникам. Украинцы допустили семь ошибок и проиграли победителям более трех с половиной минут, финишировав четвертыми.

