Назар Чепурный в катарской Дохе удачно выступил на пятом этапе Кубка мира.

Украинский гимнаст завоевал медали в двух своих любимых дисциплинах.

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Первым было серебро в опорном прыжке. Чепурный набрал 14,383 балла, уступив лишь армянину Артуру Давтяну (14,449). На параллельных брусьях 22-летний украинец уже не имел равных. Чепурный показал результат 14,166 и забрал золото.

Шестой, последний этап нынешнего Кубка мира по спортивной гимнастике будет принимать столица Египта – Каир. Он пройдет с 25 по 28 апреля.