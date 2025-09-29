Украинцы забрали весь подиум в одной категории на European Open-2025 по дзюдо
Сборная Украины по дзюдо завоевала четыре награды на турнире European Open-2025, который состоялся в Праге (Чехия).
Сразу три медали украинские дзюдоисты завоевали в весовой категории до 100 килограммов.
Чемпионом стал Заур Дуньямалиев. Он в решающей схватке победил земляка Алексея Ершова, который стал серебряным призером.
Бронзу в этом весе завоевал еще один украинец Ярослав Давидчук.
Украинский дзюдоист Саид-Магомед Халидов получил серебряную медаль в категории до 73 кг.
