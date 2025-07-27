Украинцы Алина Комащук и Никита Кошман завоевали бронзовые награды на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси.

Алина Комащук принесла для Украины уже третью медаль на ЧМ в Тбилиси. Украинка стартовала с 1/32 финала, а на пути к полуфиналу одолела немку Элизабет Гетте (15:7), китаянку Фу Ин (15:6), сообщает Федерация фехтования Украины.

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На стадии 1/8 финала она победила действующую чемпионку, японку Мисаки Эмуру (15:12), а в 1/4 финала не оставила шансов двукратной вице-чемпионке Олимпийских игр, француженке Саре Бальзер. А вот в полуфинале Комащук проиграла полячке Зузанне Чеслар (12:15), впервые выиграв медаль чемпионата мира. В июне этого года Алина завоевала шестую в целом и первую личную медаль (серебряную) на чемпионате Европы. К слову, Комащук стала лишь третьей украинской шпажисткой, которой удалось получить личную медаль на чемпионате мира после Ольги Харлан и Елены Хомровой.

А среди мужчин настоящей сенсацией стал 23-летний киевлянин Никита Кошман, который стал лишь пятым украинским фехтовальщиком с личной медалью на чемпионатах мира. На старте он одолел эстонца Каспера Тафенау (15:14), после чего сотворил главную сенсацию, выбив первого номера мирового рейтинга FIE, бронзового призера Олимпийских игр-2024, египтянина Мохамеда Эль-Сайеда (14:11).

В 1/8 финала Кошман победил нидерландца Тристана Тюлена (15:12), а в четвертьфинале взял верх над чемпионом мира среди юниоров, итальянцем Маттео Галасси (15:13). Только в полуфинале Никиту остановил чемпион мира-2019 и олимпийский чемпион в командном первенстве Парижской Олимпиады-2024 – венгр Гергей Шиклоши (9:15).

До этого это достижение покорялось Максиму Хворосту (серебро 2003), Богдану Никишину, Роману Свичкарю (бронза 2018) и Игорю Рейзлину (бронза 2019, 2022).

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