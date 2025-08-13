Андрей Кучеренко, Петр Давыденко и Владислав Руднев пополнили копилку сборной Украины на Всемирных играх 2025 года.

Трое украинцев пробились в финал Всемирных игр-2025 по самбо – там их ждут россияне

Наши самбисты не оставили шансов россиянам в финалах и получили три золота в своих весовых категориях. Андрей Кучеренко (до 71 кг) разобрался с Роланом Зиннатовым – 6:1. Владислав Руднев (до 79 кг) завоевал победу над Ованесом Абгаряном со счетом 3:0.

Последним из украинцев свой финал провел Петр Давыденко (до 88 кг), который встречался Абусупияном Алихановым. Петр уступал в счете, но на последних секундах в драматическом стиле зажал "нейтрального" соперника и вырвал победу – 4:1.

Украинец жестко нокаутировал соперника и вышел в финал супертурнира UFC – ВИДЕО