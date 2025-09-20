В Токио состоялся очередной раунд чемпионата мира по спортивной ходьбе. Как выступили украинцы узнайте в этой новости "Футбол 24+".

В ночь на 20 сентября в Токио шесть украинских легкоатлетов выступили на соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанцию 20 км, сообщает Суспільне Спорт.

Магучих прокомментировала победу на квалификации к чемпионату мира – украинка нацелилась на более высокую планку

В мужском финале самым быстрым среди украинцев был Николай Рущак, который стал 26-м. Сергей Светличный пришел 27-м, а вот Игорь Главан получил четвертую красную карточку и был дисквалифицирован на 14-м километре.

В соревнованиях женского разряда участвовали Мария Сахарук, Анна Шевчук и Людмила Оляновская. Сахарук пришла к финишу 19-й, Шевчук – 24-й, а лучший результат продемонстрировала Оляновская, заняв 13-е место.

Добавим, что Людмила Оляновская на Евро-2024 создала легендарный мем, в последний момент обогнав испанку Лауру Гарсию-Каро на дистанции 20 км, тем самым завоевав бронзовую медаль.

Don't count your chicken before they are hatched.



Celebrating before the finish line.



Ukrainian Lyudmyla Olyanovska took the bronze-medal in racewalking, as Spanish Laura García-Caro was celebrating too early. pic.twitter.com/Vyes5SwQHm — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) June 8, 2024

Олимпийский чемпион 2024 повторил легендарный рекорд Усэйна Болта на ЧМ-2025