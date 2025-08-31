Юлия Джима и Виталий Мандзин приняли участие в престижном соревновании City Biathlon-2025 в Германии.

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Виталий Мандзин присоединились к традиционной городской шоугонке в Дрездене.

Олимпиада-2026: Украина узнала количество квот в биатлоне – плохие новости для "нейтральных"

Трасса длиной 2,3 км пролегала через центр города вдоль Эльбы и включала стрельбище на стадионе Хайнца-Штеера. Формат гонки состоял из квалификации и финала-масстарта, а каждый спортсмен имел по три дополнительных патрона на стрельбу.

Женщины

Юлия Джима завершила квалификацию девятой, имея промахи на каждом рубеже. В финале украинка чисто прошла первую стрельбу и оказалась в топ-5, но впоследствии ошиблась дважды и финишировала последней. Победу вырвала бельгийка Лотте Ли, которая на последних метрах опередила норвежку Каролину Кноттен. Болгарка Милена Тодорова, долгое время лидировавшая, заняла третье место.

Мужчины

Виталий Мандзин в квалификации стал пятым, использовав дополнительный патрон в стрельбе лежа. В финале украинец ошибся трижды на первых двух рубежах, но отработал "стойки" без ошибок и вышел на шестую строчку. Однако на дистанции соперники опередили Мандзина, и он финишировал восьмым.

В мужском зачете борьба была особенно острой. Первую половину гонки лидировал немец Юстус Штрелоу, но дальше вперед вышел француз Кантен Фийон-Майе. На заключительном круге рывок совершил Эррик Перро, который в итоге и стал победителем. Вторым финишировал Фийон-Майе, третьим – действующий чемпион Яков Фак.

Олимпийская чемпионка по биатлону показала кадры своего университета, который атаковала Россия