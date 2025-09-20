Украинские фигуристы Артем Даренский и София Голиченко не прошли отбор на Олимпиаду-2026.

В Пекине состоялся квалификационный турнир Skate to Milano, на котором фигуристы боролись за лицензию для выступления на Олимпийских играх 2026 года. Представители Украины не смогли попасть в топ-3, сообщает Суспільне Спорт.

София Голиченко и Артем Даренский получив от судей 112,24 балла, фигуристы поднялись на пятое место с общим результатом 169,41 балла. Но этого оказалось недостаточно для получения лицензии.

Таким образом Украина обновила свой антирекорд и в третий раз подряд не сумела отобраться на Олимпийские игры в спортивных парах. Последний раз в парах наши спортсмены выступали на Олимпиаде еще в 2014 году.

У представителей Украины еще остается шанс в других категориях. 21 сентября Никита Погорелов и Мария Пинчук будут выступать в произвольном танце, а Кирилл Марсак – в программе одиночного катания среди мужчин.

