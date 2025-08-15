Украинцы будут бороться за медали Всемирных игр-2025 в Китае в спортивной аэробике
Анастасия Курашвили и Станислав Галайда стали участниками финала.
Украинские спортсмены Анастасия Курашвили и Станислав Галайда в соревнованиях смешанных пар на Всемирных игр-2025, которые проходят в Чэнду (Китай), успешно прошли квалификацию.
За свое выступление на отборочной стадии они получили 18,900 балла. Это позволило Курашвили и Галайде занять четвертое место.
Начало финала запланировано на 14:03 в пятницу, 15 августа.
Сборная Украины на Всемирных играх-2025 в других дисциплинах в спортивной аэробике не представлена.
