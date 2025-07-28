Украинцам не хватило одного шага до медали ЧМ-2025 в прыжках с 3-метрового трамплина
Кирилл Болюх и Станислав Олиферчик заняли четвертое место в финальном раунде соревнований.
ЧМ-2025 по водным видам спорта, прыжки с 3-метрового трамплина, мужчины
1. Китай – 467,31 балла
2. Мексика – 449,28
3. Великобритания – 405,33
4. Украина – 387,99
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Болюх и Олиферчик через квалификацию попали в восьмерку лучших, которая в финале разыграла медали чемпионата мира 2025 года, проходящего в Сингапуре.
Украинцы в финальных попытках провалили только пятый прыжок, который был с самым высоким уровнем сложности, и получили за него от судей самые низкие оценки. Этот провал получил последствия – Болюх и Олиферчик завершили финал с суммой 387,99 балла и заняли итоговое четвертое место.
Золото чемпионата мира-2025 выиграли представители Китая. Они на 18,03 балла опередили спортсменов из Мексики. Бронзовые награды завоевал дуэт из Великобритании.
Как известно, пока что украинская сборная выступает на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта без медалей.
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