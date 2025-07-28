ЧМ-2025 по водным видам спорта, прыжки с 3-метрового трамплина, мужчины

1. Китай – 467,31 балла

2. Мексика – 449,28

3. Великобритания – 405,33

4. Украина – 387,99

Украина показала лучший результат за 6 лет в финале технической программы команд на ЧМ-2025 по артистическому плаванию

Болюх и Олиферчик через квалификацию попали в восьмерку лучших, которая в финале разыграла медали чемпионата мира 2025 года, проходящего в Сингапуре.

Украинцы в финальных попытках провалили только пятый прыжок, который был с самым высоким уровнем сложности, и получили за него от судей самые низкие оценки. Этот провал получил последствия – Болюх и Олиферчик завершили финал с суммой 387,99 балла и заняли итоговое четвертое место.

Золото чемпионата мира-2025 выиграли представители Китая. Они на 18,03 балла опередили спортсменов из Мексики. Бронзовые награды завоевал дуэт из Великобритании.

Как известно, пока что украинская сборная выступает на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта без медалей.

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