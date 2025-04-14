Сборная Украины пополнила свой медальный счет на кадетском чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.

Алина Дмитрук стала серебряным призером соревнований по фехтованию на шпагах среди спортсменок до 17 лет.

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16-летняя львовянка (ученица Андрея Орликовского и Зоряны Семеряк) идеально провела групповой этап (6 побед из 6-ти), а в плей-офф одолела еще трех соперниц. В 1/8 Дмитрук победила итальянку Каролу Калоджури, в четвертьфинале кореянку Ли Ре На (15:8), а в полуфинале была разгромлена Ву Хайди из Гонконга (15:4), которая ранее выбила другую украинку – Валерию Белоус-Гриджак. К сожалению, в решающей встрече Алина уступила Лотте Хорват из Венгрии (11:15) и была вынуждена довольствоваться серебром.

Для Дмитрук, которая является действующей чемпионкой Европы среди кадеток в личном зачете и четырехкратной в командном (U-17 и U-20), это первая награда на чемпионатах мира. Сборная Украины второй день подряд завершает с медалью после вчерашней бронзы Максима Перчука в мужском зачете.