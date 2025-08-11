Пловцы Артур Артамонов, Анастасия Макаренко и София Ламах стали призерами соревнований, проходящих в Китае.

Артур Артамонов на дистанции 50 метров в биластах финишировал третьим и получил бронзовую награду. Он показал одинаковое время с представителем Италии Марко Орси – 18,83 секунды. То есть, сразу два спортсмена разделили третью итоговую позицию.

Гречко принесла Украине очередное золото Всемирных игр-2025 в Китае – "нейтральная" россиянка осталась позади

Победу одержал Себастьян Сабо из Венгрии, который стал чемпионом Всемирных игр-2025 с мировым рекордом.

Обладательницей бронзы стала и Анастасия Макаренко. В финальном заплыве на 100 метров в ластах медаль ей принесло время 39,14 секунды.

Еще одна представительница Украины Виктория Уварова на этой дистанции стала четвертой. Заплыв выиграла так называемая "нейтральная" Диана Слисева. Второй финишировала китаянка Ху Яояо.

София Ламах также отметилась завоеванием бронзовой медали в подводном плавании с ластами. Она попала в призеры на дистанции 100 метров в ластах. Ее результат – 47,87 секунды. Ламах уступила двум представительницам Венгрии.

Украина завоевала серебро на Всемирных играх в подводном плавании из-за сенсационной дисквалификации хозяев