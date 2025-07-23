Украинский тхэквондист Артем Гарбар стал победителем летней Универсиады, которая проходит в Германии.

Гарбар завоевал золото в весовой категории до 87 кг. В финале украинец одолел представителя Польши Шимона Пятковски (2:0).

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В 1/16 финала 22-летний украинец победил Юсуфа Сумано из Мали (2:0), в четвертьфинале одолел Элтежа Гафарова из Азербайджана (2:0), а в полуфинале был сильнее американца Майкла Родригеса (2:0). Ранее бронзовую награду в весе свыше 87 кг получил его брат Андрей Гарбар.

К слову, сейчас сборная Украины выиграла 9 медалей на Всемирной Универсиаде, из них 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. "Сине-желтые" занимают седьмое место в командном зачете соревнований.

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