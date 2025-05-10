Украинская спортсменка Юлия Палашевская заняла третье место на чемпионате Европы по каратэ в категории до 50 кг.

В поединке за третье место турнира украинка победила представительницу Латвии Александру Михайлову. Юлия Палашевская завоевала свою вторую бронзу на континентальном первенстве.

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В общем, сборная Украины по каратэ выиграла шесть медалей на чемпионате Европы, в активе "сине-желтых" 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы. Ранее первую золотую медаль для Украины выиграла Александра Шолохова, Валерий Чеботарь и Дарья Булай получили серебряную награду, а Элина Селеменева и Ризван Талибов завоевали бронзу.

Напомним, чемпионат Европы является отборочным этапом для чемпионата мира, который состоится в ноябре в Каире (Египет). Медалисты турнира, которые получили лучшие показатели смогут попасть на мировое первенство.

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