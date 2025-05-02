Украина стала второй в смешанных командных соревнованиях Суперфинала Кубка мира. В прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки нашу сборную представили четыре спортсмена: Алексей Середа, Кирилл Болюх, Ксения Байло и София Лискун.

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После индивидуальных прыжков Байло и Болюха Украина заняла промежуточное третье место. Далее был синхронный прыжок с 3-метрового трамплина, который выполнили Середа и Лыскун. Как следствие, "сине-желтые" поднялись на второе место, которое уже не отдали (423,70 балла). От Китая, который финишировал первым, Украина отстала на 83,50 балла. Третьей стала Мексика (411,95).

Напомним, сборная Украины отобралась в суперфинал Кубка мира в Пекине в пяти дисциплинах и ранее уже успела получить первую награду – Алексей Середа и Марк Гриценко в прыжках с 10 м завоевали бронзу.

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