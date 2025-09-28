Станислав Самолюк и Дарья Котик принесли Украине серебряную награду в миксте парных двоек класса PR3 в академической гребле.

ЧМ-2025. Академическая гребля (микст, двойка класса PR3)

1. Германия (Валентин Луз / Катрин Мархан) - 6:58.64 мин

2. Украина (Станислав Самолюк / Дарья Котик) - 7:05.33 мин

3. Австралия (Лиза Грейсс / Сэм Штанелл) - 7:06.60 мин

Украина завоевала первые медали ЧМ-2025 по академической гребле – золото и серебро легли в копилку "сине-желтых"

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате мира-2025 по академической гребле, который проходил среди 25 стран-участниц. В последний день соревнований украинские гребцы завоевали серебряную медаль в миксте парных двоек класса PR3.

В финале Украину представляли чемпионы мира-2023 и бронзовые призеры Олимпиады-2020 в Токио – Станислав Самолюк и Дарья Котик. Они со старта держались в группе лидеров, уступая лишь экипажам Германии и Великобритании. На середине дистанции украинцы сумели обойти британцев и закрепились на второй позиции, которую сохранили до финиша.

Эта медаль стала третьей для Украины на мировом первенстве по академической гребле. Ранее Анна Шеремет завоевала золото, а Роман Полянский – серебро в своих классах.

В итоге сборная Украины финишировала с тремя наградами и заняла восьмое место в медальном зачете чемпионата мира.

