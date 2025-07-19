Украина завоевала серебро Универсиады по художественной гимнастике в групповом многоборье
Студенческая сборная Украины по художественной гимнастике завоевала уже третью награду на нынешней Универсиаде в Германии.
Студенческая сборная Украины по художественной гимнастике уступила лишь Азербайджану в групповом многоборье, сообщает Telegram-канал Ukrainian RG Team. Бронзовые награды же достались Японии.
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В составе украинской команды были: Марта Борис, Эмилия Лавринец, Богдана Мельник, Валерия Панченко, Екатерина Грачева, Даниэла Чеботарева. Уже сегодня наши гимнастки выступят в обоих финалах.
Стоит заметить, что это уже третья медаль Украины на нынешней Универсиаде – до этого сборная получила серебро и бронзу в фехтовании.
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