Украинцы Сергей Смищенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев и Алексей Захаров показали время 1:00,26 и финишировали третьими. Впрочем, этот результат не стал финальным, потому что вскоре итоги были пересмотрены.

Гречко принесла Украине очередное золото Всемирных игр-2025 в Китае – "нейтральная" россиянка осталась позади

Команда Китая, которая заняла второе место, была дисквалифицирована перед своими трибунами. Как следствие, серебряная награда перешла к украинцам.

Чемпионом Всемирных игр в этой дисциплине стали команда Германии с новым мировым рекордом – 59,35 секунды.

Напомним, ранее золото Всемирных игр на дистанции 200 метров в моноласте выиграла украинка София Гречко. Кроме того, Захаров стал серебряным призером на дистанции 400 метров в моноласте, а женская сборная Украины в составе Елизаветы Гречишкиной, Софии Гречко, Виктории Уваровой и Анастасии Макаренко стала третьей в эстафете 4х100 метров в моноласте.

Мочульский выиграл историческое золото Всемирных игр-2025 по джиу-джитсу – украинец стал живой легендой