ЧМ-2025, параакадемическая гребля, женщины, одиночки класса PR1

1. Анна Шеремет (Украина) – 10:18,49 мин

2. Ким Се Джон (Республика Корея) – 10:47,53 мин

3. Саша Шао (Китай) – 10:50,78 мин

ЧМ-2025, параакадемическая гребля, мужчины, одиночки класса PR1

1. Бенджамин Причард (Великобритания) – 08:55,65 мин

2. Роман Полянский (Украина) – 09:02,74 мин

3. Эрик Хорри (Австралия) – 09:04,10 мин

Украинка Анна Шеремет, двукратная бронзовая медалистка чемпионатов мира, впервые стала лучшей на планете в классе PR1. Она всю дистанцию была лидером и первой пересекла финишную черту. Шеремет ранее в этом году стала чемпионкой Европы в даном виде параакадемической гребли.

Украинец Роман Полянский, паралимпийский чемпион 2016 и 2021 годов по академической гребле на одиночках, а также серебряный призер Парижа-2024, сделал все возможное, чтобы повторить достижение землячки Шеремет, но финишировал лишь вторым. Он проиграл 7,09 секунды британцу Бенджамину Причарду, который выиграл золотую медаль ЧМ-2025.

По итогам шестого дня ЧМ-2025 по академической гребле в финал смешанных двоек класса PR3 отобрались украинцы Станислав Самолюк и Дарья Котик. Они заняли второе место в полуфинале. В воскресенье, 28 сентября, украинская двойка будет бороться за медаль.

