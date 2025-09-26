Украина завоевала первые медали ЧМ-2025 по академической гребле – золото и серебро легли в копилку "сине-желтых"
Анна Шеремет и Роман Полянский приняли участие финалах парагребли на лодках-одиночках класса PR1.
ЧМ-2025, параакадемическая гребля, женщины, одиночки класса PR1
1. Анна Шеремет (Украина) – 10:18,49 мин
2. Ким Се Джон (Республика Корея) – 10:47,53 мин
3. Саша Шао (Китай) – 10:50,78 мин
ЧМ-2025, параакадемическая гребля, мужчины, одиночки класса PR1
1. Бенджамин Причард (Великобритания) – 08:55,65 мин
2. Роман Полянский (Украина) – 09:02,74 мин
3. Эрик Хорри (Австралия) – 09:04,10 мин
Две украинки завоевали медаль ЧЕ U-23 по академической гребле – единственная награда для Украины
Украинка Анна Шеремет, двукратная бронзовая медалистка чемпионатов мира, впервые стала лучшей на планете в классе PR1. Она всю дистанцию была лидером и первой пересекла финишную черту. Шеремет ранее в этом году стала чемпионкой Европы в даном виде параакадемической гребли.
Украинец Роман Полянский, паралимпийский чемпион 2016 и 2021 годов по академической гребле на одиночках, а также серебряный призер Парижа-2024, сделал все возможное, чтобы повторить достижение землячки Шеремет, но финишировал лишь вторым. Он проиграл 7,09 секунды британцу Бенджамину Причарду, который выиграл золотую медаль ЧМ-2025.
По итогам шестого дня ЧМ-2025 по академической гребле в финал смешанных двоек класса PR3 отобрались украинцы Станислав Самолюк и Дарья Котик. Они заняли второе место в полуфинале. В воскресенье, 28 сентября, украинская двойка будет бороться за медаль.
Лузан впервые представила своего бойфренда – он является чемпионом мира