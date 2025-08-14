Мазур завоевал золото в весовой категории до 63,5 кг. В финальном поединке 22-летний украинец победил представителя Азербайджана Амина Гулиева. Несмотря, то, что поединок за первое место оказался для Мазура тяжелее, чем предыдущие бои, украинец одержал победу со счетом 3:0.

Украинец выиграл финал Всемирных игр несмотря на перелом руки

Стоит отметить, что Глеб Мазур является чемпионом мира 2023 года, чемпионом Европы 2022 и 2024 годов, а теперь добавил в свой актив победу на Всемирных играх. Кроме того, за золото поборется Роман Щербатюк, который вышел в финал в весовой категории свыше 91 кг.

Напомним, ранее бронзовыми призерами Всемирных игр-2025 по кикбоксингу стали Дарья Иванова и Алина Мартынюк.

