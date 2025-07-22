Яхно выиграл финальный заплыв с результатом 15:45.60. Он был лидером с первых метров дистанции и до финиша, опередив серебряного призера из Израиля на пять секунд.

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Золото Макара Яхно стало для сборной Украины третьей наградой на XVIIІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Скопье (Северная Македония). Ранее в копилку "сине-желтых" добавились две серебряные медали. 21 июля в первый день соревнований Юлия Исаченко и Илья Лащ стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар. Сегодня, 22-го числа, пловец Константин Федючук финишировал вторым с результатом 2:19.28 в финале дистанции 200 метров брассом.

Напомним, что ЕЮОФ-2025 продлится до 26 июля включительно.

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