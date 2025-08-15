Анастасия Курашвили и Станислав Галайда / Министерство молодежи и спорта Украины

Украинские спортсмены Анастасия Курашвили и Станислав Галайда заняли третье место в соревнованиях смешанных пар на Всемирных играх-2025 в Чэнду (Китай).

За свое выступление украинцы набрали 18,900 баллов. Курашвили и Галайда в призовой тройке расположились позади представителей Японии (20,150 баллов) и Азербайджана (19,750 баллов). Стоит добавить, что это первая медаль в истории Украины на Всемирных играх в спортивной аэробике.

Напомним, что в квалификации Анастасия Курашвили и Станислав Галайда заняли четвертое место с результатом 18,900 баллов.

Как известно, сборная Украины на Всемирных играх-2025 в других дисциплинах в спортивной аэробике не представлена.

